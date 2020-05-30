新冠肺炎疫情台灣趨緩，連續多天0確診，許多人趁假日好天氣，出門走走曬太陽，有位網友在網路上分享一段詭異的經歷，某次全家人入住花蓮知名大飯店，卻遇到難以解釋的事情，文章PO上網，想不到許多網友在同一個地方，也曾遭遇恐怖的事情。

網友在論壇PTT上分享經歷，某次過年全家人到花蓮旅遊，一家8個人租了附加司機的中型巴士，而到達花蓮飯店有兩條路可以行駛，「一條好走但會經過墓園，一條不好走但不會經過墓園」，而司機選擇走墓園路線，雖然當下沒發生什事，但長輩心裡多少有點不舒服。

進到飯店房間後，一直飄來陣陣臭味，姑姑形容像狐臭，但原PO卻什麼也沒聞到，接著一家人就在房間裡玩牌消磨時間；當原PO使用浴室時，怪事接連發生，先是上廁所划手機時，電燈被關3次，「在淋浴間洗澡，雖然玻璃都是霧氣，但總覺得有人一直在看我」；晚上睡覺時有人在衣櫃裡面發出「叩叩」聲；但媽媽講述更毛的經歷，昨天深夜她聽到化妝椅被拉開的聲音，接著放在桌上的手機，「響起滑開螢幕的水聲」。

網友看完發毛經歷，不少人猜到是哪間飯店，表示那裡發生過不少靈異事件，還有海洋公園附近其實也有許多故事，有位網友透露，大學旅行時曾在房間玩碟仙，回台北後其中一位室友，不幸出車禍過世了。

(中時電子報)