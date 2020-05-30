中華企業射箭聯賽2年首輪差點被新竹愛山林隊「剔光頭」的協會青年隊，第3輪調整陣容後再戰，除首點女單加射後讓凱撒隊雷千瑩以6比5留住勝利外，餘4點全贏，且其中3點都是在0比2劣勢下加射後逆轉勝，展現極佳韌性。

這項比賽30日在國立體育大學射箭場展開第3輪賽事，目前總積分方面，新竹愛山林隊和台南射箭隊同為9分，台中銀行隊、寒舍集團隊和協會青年隊同為7分，凱撒飯店隊6分，31日上午10點起將續在原地進行第4輪比賽。

擁9男9女居各隊之冠的協會青年隊，前兩輪只派出3男3女應戰，比賽結果教練徐梓益用「慘」字形容，首輪差點被新竹愛山林隊「剔光頭」，第2輪前3點被寒舍集團隊直落三，所幸守住後兩點以2比3作收。

休兵1周後再戰，協會青年隊重新調整名單，面對世錦賽雙金后雷千瑩領軍的凱撒飯店隊，青年隊展現初生之犢不怕虎的精神，第1點女單蘇思蘋首度單挑雷千瑩，從0比2追至5比5，加射後才以5比6(9比10)飲恨。

第2點起協會青年隊吹起反攻號角，男單蘇于洋6比2勝凱撒隊陳信夫，扳成1比1，第3點混雙蘇于洋/施孟君從0比2追至4比4，加射後以20比17獲勝，協會青年以2比1後來居上。

第4、5點的情況相彷，女團協會青年隊隋昀瑾、蘇思敏與施孟君從0比2追成4比4，加射後以5比4(20比17)後發先至，男團協會青年隊楊恢哲、陳致廷與戴宇軒也由0比2追到4比4，加射後以5比4(26比25)逆轉勝。

協會青年隊教練徐梓益和林芳瑜表示，前兩輪只派3男3女，發現選手又要比賽又要拔箭太累，所以本週起改為4男4女。「原本我們將選手依實力打散分成三組，但前兩輪輸這麼慘，擔心會讓選手失去自信，所以決定做了微調。」

31日另兩場對決都是旗鼓相當局面，終場由寒舍集團隊3比2險勝台中銀行隊、台南射箭隊3比2力克新竹愛山林隊。

(中時 )