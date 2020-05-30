多采多姿的陣頭隊伍，為夜幕低垂的後浦小鎮增添精采。（李金生攝）

在人神交流中，看到金門迎城隍的人文魅力。（李金生攝）

喧天鑼鼓聲中，吹響拚疫後觀光的號角。（李金生攝）

外籍學生開心參加遊行，體驗異國民俗風情。（李金生攝）

年輕一代的創意和熱情，為傳統廟會注入新活力。（李金生攝）

大街小巷圍觀的民眾和遊客，讓踩街活動更加多采多姿。（李金生攝）

鄉親在熱鬧踩街中傳達祈求國泰民安、風調雨順的虔誠心情。（李金生攝）

國內疫情持續緩和，各行各業景氣復甦，金門後浦小鎮今晚在農曆閏412的前夕，以28支陣頭大會師的「金門迎城隍-踩街遊行及民俗表演」活動，打響疫後拚觀光的第1炮，期待在喧天鑼鼓和鞭炮聲中，再迎來滿街穿梭的遊客人潮。

文化部指定為國家重要民俗的金門「農曆412迎城隍」，今年因受新冠肺炎疫情影響，只得大幅縮小規模，不見往年全島各鄉鎮總動員外，兩岸也有近2000人跨海來會，遶境隊伍綿延數公里的盛況。

隨著疫情一天天緩和下來，金城鎮公所和浯島城隍廟管委會順應輿情反映，在閏412的前夕舉辦這場踩街遊行及民俗表演活動，將412「正日」看不到的，一次統統呈現在鄉親面前，再見全島最大規模民俗廟會的魅力與張力。

應邀共襄盛舉的隊伍有東門境：大鼓吹、雄鎮堂七爺八爺、鑼鼓陣、蜈蚣座、東門公揹婆、蓮花大鼓陣、跳鼓陣、變臉秀。西門境：轎前鼓、跑旱船、北管、十音、鑼鼓、金門縣民俗技藝協會公揹婆。南門境：千順小神將、南門布馬陣、五月天鑼鼓陣、電音風獅爺、媽祖會涼傘鼓、招財進寶、腰鼓隊。北門境：舞獅、十二婆姐、忠義廟三太子、昊天官將首、鑼鼓、神輦、武財神。

晚間6時在總兵署集結現場，還有傀儡戲劇團、金寧中小學大鼓隊演出，在縣長楊鎮浯、金城鎮長李誠智等人的帶領下，陣頭隊伍迤邐穿梭大街小巷，將交通部名列「全台10大觀光小城」、「經典小鎮」的後浦渲染得熱鬧滾滾。

(中時 )