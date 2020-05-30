行政院長蘇貞昌30日到屏東市視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度。（潘建志攝）

行政院長蘇貞昌30日到屏東市，視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度。院長林曜祥簡報後，蘇詢問林醫院有多少停車位？林回答「500多個」，蘇當場洗臉「怎麼會大概！院長連有幾個車位都搞不清楚？」現場氣氛尷尬。蘇也認為原先規畫的678個停車位不足，要求增加。

林曜祥簡報後，蘇神情凝重詢問，「地下只有兩層停車位，地下有幾個停車位？你不用看簡報，我在考你。」林回答「大概500多個」，蘇說「怎麼會大概？這個都計畫好的，幾個？」林答「報告院長，不清楚。」

蘇不高興地說，「我任命你作院長時，除了耳鼻喉科專門，你還說你行政能力強，現在我一考你連幾個停車位都搞不清楚。」接著再問「醫院未來有多少員工、有幾床？」林回答「 1408名員工，1276床」，蘇說，「有這麼多員工、病人，陪病的探病的，678個停車位怎麼充足？」

林回答，「未來還有第二期工程，因為逐步...。」蘇打斷說，「等你未來！剛才簡報說，一啟用馬上就能使用。」。林連忙站起來說明，屏東分院有兩個院區，大武院區急性、一般病床僅600多床，龍泉院區以長照為主，兩個院區加起來才有1276床。

蘇貞昌說，他媽媽最後時候都是他載她到台大醫院，停車一位難求。他已經三次來看屏東的醫院，像屏東醫院長照大樓，當初設計地下只有1樓停車位，連員工都不夠用，不要說住院、探病者。病人及家屬已經很辛苦，不要讓他們在醫院外面繞來繞去找不到車位。

他說，感謝高雄榮總到屏東大武營區設立醫院，完善的醫院在動線、配置與設施都要第一流，不過停車空間規畫不足，現在地下2層要改成3層已經來不及，希望善用面積1.4公頃的第二期院區用地，作為最大的停車設計使用，讓大樓後年底完成時停車位充足。

蘇最後說「我會再來看，希望我再來看時，你不要再被我問倒，我就是這樣的院長，希望你把院長這樣當，多加油！」。林回應「感謝院長的教育，告訴我們要做什麼。」

(中時 )