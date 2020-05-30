鵬琉線預計月底將於新打造的「海上巨蛋」復航，有業者看好商機，在候船中心開設咖啡廳，30日開幕。（潘建志攝）

近年來小琉球觀光極夯，東琉線航班常客滿，東港碼頭已經飽和。近日隨著疫情趨緩，又見假日遊客爆滿景象。（潘建志攝）

近年來小琉球觀光極夯，「東琉線」航班時常客滿，東港碼頭已經飽和。為了分散人潮，加開了鹽埔漁港及大鵬灣兩處至小琉球的「鹽琉線」及「鵬琉線」，卻無法達到分流目的。其中鵬琉線因BOT廠商中止合約而中斷，預計月底將於新打造的「海上巨蛋」復航，也有業者看好商機，在候船中心開設咖啡廳，30日開幕。

行政院長蘇貞昌30日到屏東東港，視察深水碼頭整建工程，指出除了該重視東港漁港的漁業功能外，也不能忽視觀光功能。未來除了建設讓漁港產業升級，也要兼具文化及觀光休閒功能。

不過東港碼頭腹地狹小，交通船碼頭、漁港、華僑市場、漁會等都擠在同一條路上，每到假日交通便大打結，停車位一位難求。近年來雖然新建立體停車場，但更多車輛只讓交通更加擁塞。

政府及民間雖有共識，打造鹽琉線及鵬琉線來分散東琉線人潮，但因交通接駁及遊客慣性等因素，遊客數少得可憐，無法達到分流目的。鵬琉線更因去年BOT廠商中止合約，船公司無法繼續在大鵬灣開發計畫遊艇港營運而航斷。

大鵬國家風景區管理處因此在濱灣公園打造「海上巨蛋」，將成為鵬琉線的搭船處。4月這處蛋型海上觀景平台開放後，特殊外型立刻吸引遊客目光，日間映著大鵬灣山光水色，入夜後七彩光影倒映湖面，絢麗奪目，成為網美拍照打卡新亮點。

鵬琉線預計6月25日復航，也有商家看好商機，在候船中心開設咖啡廳，30日開幕。業者吳春霖說，此處視野極佳，每日不同時段有不同的美，相信鵬琉線營運後，會帶來更多人潮。

(中時 )