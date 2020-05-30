台北文華東方酒店日前宣布資遣客房部所有員工、影響人數達251人，震撼台灣觀光旅遊業市場，對此，先前就警告台灣飯店業會出現一波倒閉潮的房產專家Sway在臉書表示，這個問題不只存在於東方文華等大型飯店業者，台灣超額供給的旅館，讓疫情成為最後一根稻草。

據信傳媒報導，去年文華東方一度傳出遭神秘買家出手385億元收購，但最後出售交易告吹。面對裁員風波，交通部長林佳龍證實，文華東方並未向政府提出紓困的請求，而是直接提出裁員，應該是業者有另外考量。

此外，當時的神秘買家、加拿大籍香港富商盧啟賢受訪表示，文華東方人力過剩的問題，早在業界廣為人知。

Sway說，這個問題不只是文華東方，那些開了旅館不賺錢就要政府負責的一堆財團，讓台灣有超額供給的旅館，壓垮那些認真經營的小業者，而今都一定會收一收，暫停一下。

Sway指出，1年1000萬人次的來台人數，換算成住房需求相當可觀，但新冠肺炎疫情爆發，導致這些客源全部不見，風險控管做得不好，只有一堆人想分食。若2年內疫情影響未散，老闆一定會選擇停工，等到疫情後再重新開始，員工管銷異常沉重，加上文華東方的裝潢以及設備，房間賣3000元都是賠錢，不如關了再說。

Sway表示，為何麗緻先倒了2間，這些老闆不是沒錢，而是知道現在燒錢沒有意義，今年一定會有更多旅館停業，然後改出租宅，賺一點回來，但文華東方等大型飯店業者不可能靠這種方式維持營運。

Sway強調，他所謂可以當出租宅的，就是那些千篇一律，或過去靠陸客團生存的商旅，等振興券發一發，大家優惠賺一賺，住一住，爽一爽，跟消費券一樣也是過往雲煙，人民的納稅錢就這樣燒光了。

Sway認為，這樣的政策就像是打延長賽等疫苗跟特效藥，但要恢復所需時間比想像的還要更長，就像有很多台商都要撤離大陸，找別的國家降低風險了，但他們是回不來的，台灣的房價，讓這些企業根本就無力回家，被擋在門外。

(中時電子報)