衛服部長陳時中（圓點藍襯衫者）因國華街民眾太熱情，被迫放棄美食行程，轉向離去。（程炳璋攝）

衛服部長陳時中（圓點藍襯衫者）在國華街一下車，就被人潮團團圍住。（程炳璋攝）

衛服部長陳時中30日下午6時抵達台南市鬧區國華街，瞬間湧入破千人潮夾道爭睹，陳時中一行人寸步難行，只走一小段距離就更改預訂遊街行程，轉向離去，人氣之高令警方驚呼「媲美去年林志玲觀婚潮」。

陳時中30日傍晚6時在台南市長黃偉哲陪同下，抵達國華街，預訂沿街步行約100公尺，品嘗街上4攤台南小吃，再從中正路搭雙層觀光巴士離去。不料上千名熱情的「阿中迷」瞬間湧入，擠爆整條街，一行人寸步難行，幾乎緊貼著人潮而行，為了清出行走空間，民眾與警方互相推擠，一度發生口角。

陳時中步行時，民眾除了夾道拍照，更遞出紙筆要求簽名，短短50公尺走了20分鐘，因人潮太過熱情，一行人臨時決定放棄品嘗美食，轉向由正興街走出，直接搭車離去。

感受到民眾熱情歡迎，陳時中表示，有機會應該常來台南，下次要選人少一點，才有機會品嘗到美食，笑稱「像現在的人潮實在太擁擠了」。他提醒疫情快過去，大家慢慢可過正常生活，現在仍要遵守防疫新生活的規範。

阿中迷熱情破表，令陳時中被迫放棄品嘗美食，轉向離去，連維持秩序的警方都驚呼「場面媲美林志玲的結婚觀禮潮」。

(中時 )