美式賣場好市多登台後廣受歡迎，許多獨門產品更是屢屢遭掃貨下架，自厚奶茶、草莓大福、芋頭酥後，去年底更是颳起「半熟麵包」旋風，各大分店都被搬空，如今半熟麵包退燒後，又有一款甜點悄悄成為會員們的最愛，直呼拿來慶祝生日也不遜色。

繼去年底的半熟麵包後，好市多的綜合水果蛋糕在會員間颳起一股旋風 (圖／Costco好市多 商品經驗老實說)

女網友在臉書貼出好市多近日廣受歡迎的「綜合水果蛋糕」，直說「觀望好幾回，覺得還是帶一個回家解思念比較乾脆」，買回家還被家人問「有人生日嗎」，只見照片上一個10吋的海綿蛋糕上，除了卡士達醬與鮮奶油外，上面更是鋪滿了各式各樣如藍莓、奇異果、草莓和柑橘等水果，一個只要499，讓原PO直呼吃得好過癮。

不少網友也紛紛跳出來大推：「上周才買來吃，吃超爽」、「蛋糕本體超綿密的」、「上週買來慶祝520，老婆也開心」、「上面水果又多又新鮮」、「好吃，昨天孫子生日就是這個蛋糕」、「買來跟家人一起吃，超過癮」、「10吋這麼多才499，也太便宜」、「真的便宜又大碗」、「超美味，蛋糕控已經失心瘋」。

(中時電子報)