鄭秀文（Sammi）孝順出名，與許志安婚後為了能經常探望自己的父母，特地在和老公許志安的住家附近買下豪宅送給兩老，讓長輩住得舒服又能隨時探望；Sammi日前回娘家，看到媽媽正在專心練字，她有感而發地說：「衷心佩服老媽子的積極心境，身體雖日漸衰退，但她積極地在生活當中找到樂趣和動力，母親是我永永遠遠的榜樣。」
Sammi在社群網站分享與媽媽的合照，為了保護媽媽，她特地以鮮花圖案蓋住母親容貌；照片中，Sammi專心注視著母親練字，發文表示：「今天探望媽媽爸爸，母親正在分享她每天練字的習作，八十多歲的老人家，儘力豐富自己每天的生活。」
鄭媽去年腰間「生蛇」（帶狀庖疹），Sammi一完成演唱會就陪伴母親左右，盼分擔媽媽的痛楚，未料鄭爸當時突然身體抱恙、入院檢查，Sammi與姊弟輪流照顧父母。日前母親節，Sammi也提到自己能有今天的成就，全因媽媽讓她在充滿鼓勵的環境下成長、朝自己的興趣發展，從未強逼孩子只專注學業，令她相當感激。
(中時 )
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