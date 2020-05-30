稍早北北基宜又有對流長出來了，預估是雨勢應該只是「一波流」，並不會太過劇烈。（摘自台灣颱風論壇）

今（30日）全台各地多為多雲到晴的天氣，不過氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》稍早指出，又有對流「長出來了」，觀測到雲嘉南沿海，對流持續從海上移入，位在華南沿海的旺盛對流也逐漸東移，仍有待觀察，至於目前的對流應該是屬於「一波流」的類型，雨下完就趨於緩和。

揮別連日鋒面帶來的暴雨後，中央氣象局指出，今日白天高溫都達31度以上，大臺北地區、中南部局部地區及花東縱谷氣溫達34度，台東更有焚風產生，出現37.6度高溫。不過西南風也將對流不斷帶入雲嘉南一帶，造成局部降雨，其他地區則是受午後對流較多。

《台灣颱風論壇》稍早看到，北北基宜又有對流長出來了，預估是雨勢應該只是「一波流」，並不會太過劇烈。不過比較直得注意的是華南沿海有旺盛對流正逐漸東移，加上西南沿海的對流發展，表示「嘉義、台南、高雄、澎湖」一帶需留意雨勢。

這波旺盛對流會不會逼台灣？台灣颱風論壇認為，的確有跨越台灣海峽的趨勢，但指出，「強度也在減弱中」，對西部陸地是否造成影響尚待觀察。目前台灣處在高氣壓邊緣，屬於「有點穩定，又有點不穩定」的天氣。粉專提醒民眾，各地雖然放晴，但三不五時會有零散對流發展帶來雷雨，周日（31）天氣也大致如此。

(中時電子報)