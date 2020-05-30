南韓知名選秀節目《PRODUCE 101》系列，打出全國民眾都是製作人，由大家票選出的成員組成團體出道，但去(108)年第四季結束沒多久，爆出造假，節目製作方受到調查；後來經檢警介入，幕後操控主謀製作人安俊英坦承4季都有造假，而近日一審結果公布，安俊英和多名製作人除了罰錢還得吃牢飯。

《PRODUCE 101》系列造假風波，終於在幾個月的調查後，昨(29)日一審結果出爐，首爾中央地方法院宣判安俊英涉嫌《不當徵收和賄賂法》遭判2年有期徒刑和罰金3700萬韓元(約新台幣89萬元)；另外兩名金某和李某，分別被判1年8個月有期徒刑和1000萬韓元(約新台幣24萬元)；而涉案的經紀公司相關人員，大多被判處500萬至700萬韓元罰金(約新台幣12至16萬元)。

據悉，檢方認為安俊英並非為了貪圖個人利益，造假的出發點是擔心觀眾票選的成員無法順利出道，才會操控投票結果；而安俊英非常配合調查，所以得以減刑。不過，許多死忠粉絲仍無法接受，怒罵他們不僅傷害支持者的心靈，更導致一些練習生辛苦全被抹滅，還背負「造假團體」的罪名，認為判刑太輕了。

(中時電子報)