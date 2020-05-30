台南六甲恒安宮媽祖繪圖比賽第1名邱聖仁作品。（台南六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲恒安宮媽祖繪圖比賽第2名陳翰生作品。（台南六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲恒安宮媽祖繪圖比賽第3名林玟妡作品。（台南六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲恒安宮媽祖繪圖比賽佳作游麗娟作品。（台南六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲大廟恒安宮首辦媽祖繪圖比賽，30日下午結果揭曉，興華高中童軍老師邱聖仁以以細膩的畫風、大膽的用色奪冠，亞軍由六甲區幼佑托兒所大班陳翰生奪下，第3名是六甲國中1年級的林玟妡。

恒安宮主任委員沈進忠表示，受到疫情影響，從今年年初至今，許多廟會活動及廟宇的祭祀活動都相對減少，廟方經過考量後，特別舉辦此次「媽祖之愛」繪圖比賽，並擴及全國各地廣為收件，希望透過柔性的活動，讓大家減少外出。

廟方印製了Q版線條的媽祖圖案，兩旁有千里眼、順風耳坐鎮，供參賽者在家裡發揮創意與想像力，自由發揮上色，吸引來自全國各地107件投稿。比賽經過兩階段的評選，網路人氣投票評選與專業評審團評選，選出前3名的名次及15名的人氣獎。

參賽作品中，有國、中小的同學，也有美術班學生參賽，還有陪著小孩繪圖一起參加的阿嬤，許多小朋友天真、古椎的用色，讓千里眼順風耳都「變款」了，作品五花八門相當有看頭。

第1名邱聖仁運用各色原子筆的線條筆觸，及拼貼等獨到的詮釋方式，一致獲得評審的青睞；第2名的陳翰生小小年紀表現突出，色彩使用豐富絢麗、大量的對比與互補卻讓畫面十分融洽，網路票選獲得580高票；其他作品也各有特色，來自台北的游麗娟以禪繞畫線條與豐富的用色獲得佳作。

30日下午廟方於廟口舉辦熱鬧的頒獎活動，頒發禮券、紀念衫及文創商品，得獎作品也於廣場展示，廟方並將前3名作品製成明信片，有興趣民眾可前去索取。

台南六甲恒安宮媽祖繪圖比賽，幼稚園大班的陳翰生(右)獲得第2名。（台南六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

台南六甲恒安宮媽祖繪圖比賽，民眾參觀得獎作品。（台南六甲恒安宮提供／劉秀芬台南傳真）

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