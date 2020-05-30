(影片/ 取自[email protected]頻道 / Discovery Channel Taiwan)

白銳勻與小貓「威士忌」只能在公寓陽台曬太陽。（白銳勻提供）

「麥理浩徑」是高山探索家白銳勻最喜歡的香港山林秘境。（Discovery提供）

白銳勻親身挑戰高難度的香港獅子山極限攀岩。（Discovery提供）

獅子山有五段繩距的高聳垂直岩壁，難如登天。（Discovery提供）

新冠肺炎疫情打亂了2020年上半年的步調，全球各國實施封城措施，加拿大籍世界高山冒險家白銳勻（Ryan Pyle）也成了疫情受災戶，困在異鄉土耳其，2個多月的時間哪都去不了。白銳勻以往為了工作當起「空中飛人」，每週平均1至2趟飛行是家常便飯。豈料，他3月於非洲衣索比亞的塞米恩山脈探險時，因國界封閉，意外成了有家歸不得的遊子，問他疫情結束後第一件想做的事情，他直呼：「我想奔回在杜拜的家！拍片冒險過一段時間再說。」

白銳勻在情急之下，買了張單程機票，飛往當時還接受國外旅客的伊斯坦堡，並搬進了一套公寓裡，展開了他近年來難得一見的定居生活，人生挑戰從野外探險，轉變為獨處自居，讓他吃不消。白銳勻除了開始做菜外，更試著看網路教學影片，學習自己DIY剪髮。這樣的生活，他形容像是籠中鳥，不過相較他人染疫或病逝，白銳勻相當知足。

電影《浩劫重生》當中，湯姆漢克在荒島有排球「威爾森」相伴，白銳勻則在當地遇到命註定的小貓「威士忌」，「我救援這隻貓時，牠的性命垂危，所幸經過2至3天的關鍵期，牠脫離險境，也漸漸變得健康，在房間到處調皮搗蛋地跑跳，相當可愛！」白銳勻首次養貓，他分享比起照顧貓，野外的冒險挑戰可難多了，「威士忌很守規矩，所以沒什麼難度，不過要跟著我一起上山下海探險，恐怕還是一大挑戰。」他透露阿聯至少會封鎖到7月，一旦封城結束，就要把貓咪一起帶回杜拜，繼續陪伴彼此。

白銳勻過去攀上南美洲、非洲、歐洲的最高峰，去年曾來台走訪雪山聖稜線。他的全新節目《白銳勻亞洲大探險》在「後疫情時代」推出，帶著觀眾前往亞洲的香港、馬來西亞、泰國、吉爾吉斯等地，揭開遙遠地方的神秘面紗。其中香港最驚艷他，被選為「全球20大夢想行山徑」的麥理浩徑，「除了景色外，最印象深刻的是沿途的山友相當熱情好客，互相加油打氣，畢竟在大部分山脈地區人煙稀少，我在徒步旅行時，都沒辦法和人聊天。」Discovery頻道每週三晚間8點播出《白銳勻亞洲大探險》，香港特輯則在6月3日播出。

(中時 )