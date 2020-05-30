以奇幻詭譎類型電影享譽國際的韓國富川國際奇幻影展預計將在今年7月舉行第24屆盛會，日前率先公布亞洲奇幻電影聯盟創投會入選作品名單，從全球超過40國，共計181件開發企劃案投稿中，精選出19件作品進入最終列表，由前景娛樂領軍國際聯合製作的驚悚懸疑劇作《蘇荔》也成功脫穎而出，打進國際「It Project」創投作品之列。

《蘇荔》是新銳女導演涂琳繼2018年首支短片《運動會 Sports Day》在國際大放異彩後，緊接著即將開拍的長片處女作，初試啼聲便野心再戰自編自導，展現獨特敘事天分與藝術才華。電影描述留學生陳微在異國遇見失聯多年的閨蜜蘇荔，然而發生在蘇荔身上的駭人罪案卻將陳微拖入幻象叢生的深淵。

曾是《再見瓦城》監製之一的前景娛樂負責人黃茂昌也擔任《蘇荔》監製，他表示日後選角階段期望能在兩岸三地眾多出色年輕女演員之中，找到合適的女主角人選。電影集結國際陣容，計畫將遠赴匈牙利取景拍攝，與曾入圍奧斯卡最佳外語片的《夢鹿情謎》金獎團隊共同打造驚悚懸疑類型燒腦電影，預計今年底正式開鏡。

富川國際奇幻影展主辦之亞洲奇幻電影聯盟創投會，多年來致力於發掘亞洲才華電影新秀，今年邁入第13屆遇上全球疫情，將首度改以線上市場展模式於今年暑假登場。

(中時 )