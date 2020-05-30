新型安檢服有透氣、延展性及加強附掛等重點。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

海巡署全面進化安檢服。（海巡署提供／陳鴻偉台北傳真）

海巡署30日宣布，2000年本署成立20年後，為符合現代執勤工作需求，優化服裝材質及功能，將於6月1日全面換穿新設計的安檢勤務服，新制服強化透氣及延展性，8000多套新型橘色操作服，已發送至各岸巡隊及艦隊分署等，海巡署長陳國恩期許，「好穿、實穿、耐穿」的制服，能增進同仁工作效能，為藍色海洋國土提供更好的守護與服務。

海巡署指出，隨著時代變遷，現今海巡人員的勤務內容及工作挑戰，均與當年不同，此次海巡革新先由同仁制服著手，「從心出發」，透過詢問第一線執勤同仁，了解實務需求，經整理統計意見後，決定以「布料材質」及「穿著機能」為重點主軸，制服的顏色及外觀，則維持原貌，不影響民眾對海巡既有的特徵辨識。

海巡署表示，經調查後發現，現有的安檢勤務服待改進有3項，包括「悶熱不透氣」、「欠缺延展性」還有「帶裝備時行動受限」，這次換發的新服中已獲全面優化，並添加反光效果及車縫製工，針對夏、冬兩季不同需求，再區分為兩種款式，夏季著重透氣及快乾，冬季則以防風、防潑水為重點。

新制服並強化裝備掛附的功能性，像上衣增設筆增及密錄器放置空間，制服左右則有無線電附掛點和夾槽，另工作褲的口袋也增加，提升行動能量和效率，而為響應兩性平權，新制服也針對女性同仁身形、腰身，另外設計女性專用的版型，海巡署近日將新制服給同仁試穿，基層反應不錯，認為兼顧舒適透氣和便利。

陳國恩指出，成立20年的海巡署換裝，換的不僅僅是一件制服，更是本署同仁全年無休，日夜守護國家海疆的責任象徵，同仁換上新裝，也代表新時代有新的責任和新挑戰，希望大家持續堅守崗位，為守護海洋資源和國土安全貢獻心力。

(中時 )