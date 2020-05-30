隆宸翰在片中與楊小黎產生衝突。（答人文創提供）

楊小黎和隆宸翰在片中大打出手。（答人文創提供）

楊小黎和隆宸翰在片中大打出手。（答人文創提供）

經典廣告主角「阿榮」當兵的離奇遭遇，變奏成一部黑色懸疑推理電影《媽！我阿榮啦》，片中楊小黎與隆宸翰同屬醫護團隊，完成同樣的目標而努力，不料隆宸翰另有目的，為阻止他的陰謀詭計，因而產生衝突，雙方大打出手，隆為了防止事情東窗事發，決定將楊「滅口」。楊小黎笑說：「隆哥見血、我中暑，我們真的是難兄難妹！」

楊小黎、隆宸翰為打鬥戲碼進行武術訓練做足準備，兩人練習後時常累到一起呈大字形躺在地上，楊小黎笑嘆：「女漢子真不好當。」隆宸翰則回應：「我都當爸爸了還要這樣打。」拍攝時因近距離無法鋪設軟墊，楊小黎與隆宸翰直接在小碎石的地上拳打腳踢，過程中劇組全力保護，仍不免有些許擦傷。

楊小黎分享：「有一顆鏡頭是隆哥要把我壓制在地上，因為角度的關係，忽然覺得這個打鬥有點浪漫，自以為跟隆哥在拍浪漫戲。」兩人特別感謝武術指導與工作人員的照顧與防護，楊小黎笑稱：「挑戰完這個女打仔之後。希望以後可以成為台灣的全智賢。」

此場打鬥為全片重頭戲，導演謝光誠憶起拍攝時表示：「兩位演員用盡了力氣對打，隆宸翰的手不小心被地上石塊割傷見血，而楊小黎也因為天氣太熱、穿得又多，中暑跑去廁所吐，實在對他們很抱歉。」更讚賞隆宸翰「對角色專業的投入，亦正亦邪的演出，增添許多戲劇張力與層次，讓人相當欽佩。」

電影設定九零年代台灣軍隊的氣味，導演謝光誠特別要求阿兵哥全程講台語，表示：「在我當兵的年代，基層連隊時常用台語交談，除非面對排長以上的長官才改為國語。」徐愷與紀殷澤上了一個多月的台語課，2人說：「因不常用導致非常生疏不輪轉，上課簡直崩潰，明明就念的跟老師一樣但發生位置不同，同一個詞胸口『鬱悶』要念超過十次才正確。」

電影《媽！我阿榮啦》由監製林文義與導演謝光誠合作打造，邀請楊小黎、廣告寵兒徐愷、蘇明明、段鈞豪、隆宸翰、王捷仟、紀殷澤主演。6月19日全台威秀影城獨家上映。

(中時 )