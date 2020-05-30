台南市勞工局「職災勞工復工準備成長營」座談分享會，協助職災勞工重返職場。（台南市勞工局提供／劉秀芬台南傳真）

台南市勞工局為協助職災勞工重返職場，5月30、31日兩天於關子嶺勞工育樂中心舉辦「職災勞工復工準備成長營」座談分享會，邀請42位因職業災害受傷之勞工朋友及其家屬參加，提供情緒支持、認知調適等心理重建，協助職災勞工重新再出發。

勞工局自2016年起年年持續辦理職災勞工復工準備活動，這次邀請42位因職業災害受傷之勞工朋友及其家屬參加，由專業臨床心理師安排相關課程與活動。

勞工局王鑫基局長表示，因職災而造成肢體受傷之勞工，在準備復工過程可能因為需要面對身體自我形象的改變、肢體功能的障礙、工作內容的調整而出現緊張害怕或失落情緒，所以心理支持及正向經驗分享為迫切需求之課程。

藉由課程的進行，使勞工得以在關懷與溫暖支持的氣氛下，學習接納情緒並正向看待受創與修復經驗，重新檢視個人優勢，對復工與未來職涯發展能有更彈性與多元的想法，課程中也透過親屬互動理解對方心聲並感受家人的支持，提升復工成功率與信心。

(中時 )