台灣事實查核中心指出，網傳照片指稱的歷史課本出自龍騰文化108課綱高中歷史第一冊，稱日本為「母國」是該章節台灣被日本殖民歷史情境的描述，在殖民經濟主題下介紹台灣的經濟發展史，並非整本課本都稱日本為母國。 （圖／取自蔡正元臉書）

對於高中教科書介紹在殖民經濟下台灣的經濟發展史，描述台灣被日本殖民歷史情境，因此稱日本為「母國」一事，蔡正元不表認同，認為當時台灣總督府和日本政府的關係，是「地方政府」和「中央政府」，而非「子國」「母國」的關係。

台灣事實查核中心指出，龍騰文化108課綱高中歷史第一冊，在殖民經濟主題下介紹台灣的經濟發展史，描述台灣被日本殖民歷史情境，因此稱日本為「母國」，並非整本課本都稱日本為母國。

對此，蔡正元認為，在日本殖民統治台灣時代，日本的台灣總督府和日本內閣政府的關係，不是「子國」和「母國」的關係，而是「地方政府」和「中央政府」的關係，應該要寫成「總督府也跟進日本內閣國策」才對，寫成「母國」是不懂憲法學理論。

另外，即使是日本殖民台灣時期移居來台灣的日本人，也不能稱「日本」是「母國」，因為當時台灣是日本領土的一部份，日本人在「國內」移居，沒有「母不母國」的問題，這是很簡單的國際法學。

對於原住民族來說，日本政府為了找原住民去侵略外國，改稱為「高砂族」，實際上日本也不是原住民的「母國」。

蔡正元強調，對日本殖民統治台灣時期，台灣絕大多數人口，反而要稱「中國」為「母國」，因為當時不論是清政府或民國政府，對待在台灣的大陸移民後裔，真的是以「母國」的身份在對待「華僑」。

按該課文段落為，「1930年代，日本因為對外擴張，進入軍需工業時代，總督府也跟進日本母國國策，建置相關的工業設施。」

(中時電子報)