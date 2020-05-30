日前民進黨籍立委高嘉瑜在質詢衛福部次長薛瑞元時表示，國人慢性病高，造成高昂健保支出費用，擬課徵「肥胖稅」，納入健保財源止損。然而肥胖稅一說卻引起眾人反彈，有民眾認為根本是「歧視胖子」。對此，輔仁大學助理教授「人渣文本」周偉航想出了妙計，表示：改叫「台南稅」就好啦！

立委高嘉瑜日前表示，國人患慢性病比例高，光洗腎每年健保支出就達513億、糖尿病支出231億，建議政府可針對高熱量、高糖份的食物課徵「肥胖稅」，不僅確保國人健康，更可拓展健保財源。

不料「肥胖稅」未演就先轟動，網上鄉民暴動表示此法根本是「公然歧視胖子」，乾脆直接取名「肥宅稅」算了。而名嘴「人渣文本」則發現這只是說話的藝術，其實，高嘉瑜要推的肥胖稅是糖稅，打趣表示「改叫台南稅，民眾的質疑和反彈就會比較小惹。」

貼文一出，網友讚嘆表示「文字的藝術」、「 針對重油重鹽課的可以叫客家稅」。不過就有人點出重點，這樣台南人絕對是會反對啦！「叫她下來選台南市長看看」、「我是台南人我反對 」、「 原來是台南稅的部分啊」、「台南人表示高度遺憾、強烈譴責，明日或將召開記者會」。還有網友認為，嚴重一點，恐引發南北戰爭。「糖分戰爭要開始了嗎」、「我主張台南獨立，這件事就是獨立的導火線，跟美國獨立的茶葉稅一樣」、「台南會直接宣布獨立」。

關於「肥胖稅」爭議，高嘉瑜後來解釋，「肥胖稅」並不是要向肥胖的人課稅，而是針對高糖份、高熱量食物課徵的健康稅。網友認為「那還是稱為糖稅的好，像菸酒稅就很直接明瞭，是針對菸酒課稅的。稱」、「建議直接針對糖課健康捐，另外手搖杯罐裝飲包裝附上洗腎照。」

(中時電子報)