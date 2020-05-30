田中奈美實昔日舊照(左)瘋傳。(取自日網)

田中奈美實身材火辣。(取自田中奈美實官方寫真IG)

被封為「日版張鈞甯」的前日本女主播田中奈美實，一脫成名，她去年推出處女寫真集《Sincerely yours……》創下驚人銷售量，還擊敗新垣结衣、乃木坂46等女神，一舉拿下Orion 2020上半年寫真集銷量冠軍。人紅是非多的她，近日不只疑似整形前舊照再度瘋傳，還被日媒爆料私下心機一面。

據《日刊cyzo》報導，田中奈美實做人八面玲瓏，不僅寵粉，還會特地換上性感服裝與藝人、主持人打招呼，並免費送上寫真集，過程中更不乏親密的「肢體接觸」，讓工作人員知道田中奈美實要上節目，都會興奮到不行！

報導更指出，對於男藝人私下邀約，田中奈美實雖會拒絕亦不忘加入工作用的LINE帳號保持友好關係，還會主動與女藝人分享美容秘訣，主動約吃飯，拉攏對方，宛如酒店小姐般的交際手法，令人佩服不已。

另外，近日日網更再度瘋傳田中奈美實10年前舊照，昔日肉餅臉與如今瓜子臉的模樣差很大，五官更是不如現在立體，令她整形傳聞瘋傳。

(中時電子報)