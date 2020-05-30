動物園肉食性猛獸，大多不會隨意攻擊人類，但偶爾還是會傳出傷人、甚至吃人意外，日前澳洲動物園有位女員工，進獅籠打掃時，遭2頭獅子攻擊頭、頸部當場昏迷；還有全球知名的齊格菲與羅伊（Siegfried & Roy），兩人在拉斯維加斯駐場老虎秀，2003年羅伊意外被訊馴養多年老虎咬傷，而這些猛獸下場通常都是處死，是為什麼呢？

一般來說，動物園猛獸都是關起來的，能夠接觸牠們的，都是訓練有素專業人員，不過動物園也曾傳出遊客掉進柵欄裡，遭猛獸吃掉的例子，通常這些猛獸都會被處死，而這議題存在許多爭議，有人認為猛獸本來就具有這些天性，強制馴養、改變本性對動物相當殘忍。

且攻擊事件，大多是動物認為地盤被闖入，才會發動攻擊，不能因為動物本性而處死牠；至於為什麼要處死傷人的猛獸，有一說是猛獸吃過人之後「會上癮」。

距今約100多年前，尼泊爾有一隻母孟加拉虎，稱尚帕瓦虎（Champawat Tiger），牠在尼泊爾和印度造成至少436人死亡，尚帕瓦虎的襲擊，在金氏世界紀錄中列為老虎攻擊死亡人數最高的事件，1907年被吉姆科貝特（Jim Corbett，英國獵人、自然歷史學者）槍殺，吉姆科貝特曾在回憶錄中寫道，「尚帕瓦虎非常老，犬齒受損嚴重，只能獵殺比較容易得手的人類，更加殘酷的是，一旦吃過人根本停不下來」。

(中時電子報)