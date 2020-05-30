加拿大高等法院於本月28日針對華為財務長孟晚舟引渡案做出裁決，判定「雙重犯罪」成立，孟預料將繼續上訴，案件將交由最高法院審判。分析人士認為，接下來，中國很可能為孟晚舟的判決對加國展開報復。

判決結果公布後，中國駐加使館29日表達強烈不滿。中方發言人表示：「美加濫用雙邊引渡條約，對中國公民任意採取強制措施，嚴重侵犯了中國公民的合法權益。」聲明也強調，「美方的目的是為了打壓中國高科技企業和華為」，加國扮演了美方的「幫兇」，還形容這是一起「嚴重政治事件」。

先前北京以國家安全罪名扣押了2名加國公民，並封鎖了油菜籽的部分進口。這次中國政府又會怎麼做，引發各界猜測。

德國之聲29日報導，自5月開始，大陸康西諾生物（CanSino Biologics Inc）與加國國家研究委員會合作，為加國的新冠肺炎疫苗研發工作鋪路。此外，在疫情爆發期間，中國也一直向加國提供防疫物資。

渥太華卡爾頓大學助理教授、安全專家卡雯（Stephanie Carvin）擔心，中國可能鎖定防疫領域展開報復，「如果中國切斷我們的防疫物資，就會開始有人喪命。」

前加國駐中大使趙朴（Guy Saint-Jacques）則預測，北京將宣布2名扣押中的加國公民審判日期，並採取更多貿易懲罰手段。

加國總理杜魯道前外交政策顧問、渥太華大學國際事務教授帕里斯（Roland Paris）坦言，處理中加關係，就像「走在剃刀的邊緣」。

在宣判前1日，杜魯道27日被問及是否擔心中方反制時，並未正面回答，僅強調加國司法系統的獨立性，並再次呼籲中方政府立即釋放遭到羈押的公民康明凱 （Michael Kovrig）與史派弗（Michael Spavor）。

(中時 )