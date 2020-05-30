雖然歐洲各國正逐步解除封閉措施，但隨著夏季旅遊旺季將至，部分極依賴觀光收入的國家已迫不及待提出「旅遊泡泡」來提振觀光產業。

有些歐洲國家已著手「旅遊泡泡」（travel bubbles）、「空橋」（air bridges）或「旅遊走廊」（travel corridors）等構思促進旅遊業。

其實它們的理念是一樣，亦即接受新冠肺炎疫情低的國家民眾前來自由觀光，而不需要入境後自我隔離14天。

像立陶宛、愛沙尼亞和拉脫維亞等三個歐盟成員國，已成立「波羅的海旅遊泡泡」（Baltic travel bubbles）讓彼此國民入境後就不必再自我隔離。

這三國因疫情而累計死亡人數很低，迄26日，立國僅65人、愛國66人、拉國22人。

立國外長林納斯（Linas Linkevicius）說，旅遊泡泡對該國旅遊業很重要，也是歐盟內部最先採用。他強調在這泡泡以外的其他國家旅客，入境後仍要自我隔離。

另一歐盟成員國希臘表示，包括巴爾幹半島與波羅的海等地區國家、德國、以色列和塞浦勒斯等國家民眾，可望成為首批入境希臘後不用隔離的外國旅客，但他們可能會被抽樣檢測。

就連英國也在考慮提出「空橋」構想，讓低疫情國家的民眾到英國旅遊觀光。

(工商 )