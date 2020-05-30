美國總統川普今天大動作宣布撤銷香港特殊待遇反制中國「港版國安法」，對此，大陸《環球時報》社論指出，美國逆歷史潮流而動，這裡退出，那裡制裁，只會把自己折騰得越來越瘦，也越來越虛弱。他們的這套極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺。

《環球時報》社論首先指出，川普肆意捏造涉港國安法給香港社會帶來的變化，妄言中國內地和香港從此「一國一制」，而無視兩地從政治制度到治理體系和社會風貌的巨大差異。在同一個記者會上，川普還宣布終止與世衛組織關係，他聲稱中國「完全控制了」該組織。而全世界恐怕沒有一個國家，包括美國的盟國相信這一指控。特朗普團隊自己最清楚他們給世衛貼這個虛假標籤是為了給自己抗疫不力甩鍋、煽動美國公眾對外仇恨的競選策略。

華盛頓正在開啟更大的賭博，不過美國經濟的脂肪已經沒有過去厚了，它又因為新冠肺炎而咳嗽著。川普團隊手中的籌碼遠沒有他們對外咋呼的那樣全面、充裕。...香港每年為美國貢獻幾百億美元貿易順差，那裡牽動著許多美國大公司的利益。另外，如果取消香港居民赴美的簽證便利，必遭報復，產生很多美國人跟著受損的連鎖反應。

《環球時報》強調，美國決打不蔫香港，更壓不跨整個中國。說到底，華盛頓的大小王不就是對香港增加關稅、讓香港居民獲得赴美簽證更難些嗎？它們都會帶來問題，但往整個世界看，往香港的未來看，再從香港背靠祖國的大視角看，這些都是局部和臨時的曲折，它們決定不了香港的命運。

美國逆歷史潮流而動，這裡退出，那裡制裁，只會把自己折騰得越來越瘦，也越來越虛弱。他們的這套極端玩法無異於一個超級大國的慢性自殺。

(中時電子報)