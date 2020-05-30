5月30日晚間9點02分花蓮秀林鄉發生芮氏規模4.8地震，地震深度17.2公里，最大震度花蓮太魯閣、宜蘭4級；南投、台中3級；苗栗、嘉義、雲林2級；台北、新北、桃園1級。

西南沿海有旺盛對流接近！氣象粉專：一波流

(中時電子報)

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