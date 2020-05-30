21：02花蓮秀林規模4.8地震！最大震度宜蘭4級 雙北有感 21:062020/05/30 中時電子報 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 30日晚間9:02花蓮秀林發生芮氏規模4.8地震，最大震度花蓮太魯閣、宜蘭4級，幾乎全台有感 (圖／氣象局) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 5月30日晚間9點02分花蓮秀林鄉發生芮氏規模4.8地震，地震深度17.2公里，最大震度花蓮太魯閣、宜蘭4級；南投、台中3級；苗栗、嘉義、雲林2級；台北、新北、桃園1級。 西南沿海有旺盛對流接近！氣象粉專：一波流 (中時電子報) #地震 #氣象局 #花蓮 #台中 #雙北 #地牛翻身 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委傅崐萁要服刑多久 花檢：等北院裁定後才能確定 10:582020/05/26 社會 大陸渤海萊州灣北部地區 首個破億級大型油田呼之欲出 11:342020/05/26 兩岸 《日股》大東京地區解封 日經指數晨收大漲2.2％ 12:162020/05/26 財經 16縣市大雨特報 局部地區嚴防豪雨 11:432020/05/28 生活 《國際經濟》Fed褐皮書：企業對復甦看法悲觀 復工面臨招工困難 11:422020/05/28 財經 微風女神郭源元講客家話「有閒正來尞」揪民眾到花蓮賞桐 17:402020/05/28 新消息 好天氣回來了！明起轉夏日氣候 北有鋒面發展中 22:142020/05/28 生活 來思達布局俄羅斯 轉向電商、客製化通路 19:292020/05/29 財經 聯準會褐皮書：疫情導致美國經濟出現「混亂局面」 18:182020/05/30 財經 地牛翻身！06：58宜蘭員山規模4.1地震 07:092020/05/30 生活 生活熱門新聞 影片曝光！遭馬保國打趴 MMA冠軍說出真相網傻眼 - 生活 蘇貞昌上任後這項成就 宅神看到嚇傻：太震撼了 - 生活 馬英九與異國外甥一起騎車 黃暐瀚看圖驚呆 - 生活 香港女大生不想移民台灣 她犀利曝這關鍵 - 時事 可憐哪！馬保國得意門生上擂台 9秒就躺平 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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