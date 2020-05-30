罷韓團體在高雄南岡山捷運站外廣場舉行「666罷韓演習三山站出來」活動，發放光復高雄黃絲帶。韓粉直闖現場，一位阿伯表示，韓國瑜沒有經驗，只會清水溝而已。網友留言反擊說，「沒經驗，但可以學，會做事，是重點。」甚至酸說「要學陳菊去睡覺，才有經驗。」

也是韓粉的YouTuber「PC」今天前往罷韓造勢場，在前往機車停車場時，看到陸續有人來，也都帶著小孩來，他認為「這樣好像不太好」。後來遇見一位阿伯，阿伯手上拿著許多罷韓宣傳品，韓粉不禁問「這是你自己做的嗎？還是..？」阿伯回說：「排隊領的。」韓粉再問：「這是之前領的嗎？」阿伯：「這是今天領的。」

該位住在彌陀的阿伯稱，2018年高雄市長選舉他是投韓國瑜，他說不喜歡韓國瑜落跑去選總統，韓玩樂17年了，他也沒想到會當選高雄市長，市政又沒經驗，議員質詢時，麥克風都推給別人講，要回答才知道他什麼都懂，不管是民政、教育、財政或是水利局，某一部分都要回答兩句，不然市長哪有那麼好做、那麼簡單。

韓粉問，韓國瑜一年來的政績，高雄有改變嗎？阿伯表示，韓國瑜對高雄的改變，只有清水溝而已，也沒有清完全，高雄市那麼大，他也只清一部分。路平方面，下雨一樣有坑洞，他說陳菊時代有坑洞，但現在一樣有。

網友紛紛表示，「問他3300？」、「那阿伯只是為罷而罷，什麼叫沒經驗就罷掉，請問哪位市長是以前做過市長的，柯不也是沒做過。」、「沒經驗。但可以學。會做事，是重點。」、「水退得很快，你怎麼都沒有誇獎？」、「誰有經驗當市長..」。

(中時電子報)