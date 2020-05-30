中信兄弟王威晨打擊狀況自開季以來維持高檔，今日對上富邦悍將再度繳出3安猛打賞的火燙表現，尤其首打席敲出本季第50安，以28場次一棒打破彭政閔、蔣智賢、林智勝、張志豪等人共同保持的最速30場50安紀錄，他在賽後透露敲安上壘後，是他主動向教練要回那顆別具意義的球。

王威晨昨日在媒體告知下才知道自己快要破記錄了，「有看到新聞，但其實不太確定是破哪項紀錄，第一局安打上壘後，就跟指導教練說『那好像是紀錄球。』教練問我要拿回來嗎，我回『好啊，拿一下。』」

王威晨表示他因為沒特別關注所以當下有些不太確定，不過還是先把球要回來，直到賽後才確定真的破紀錄了，「知道破了恰哥的紀錄，很榮幸也很開心。」

有些球員在得知要破紀錄前，都會有些綁手綁腳，不過王威晨反而是更積極攻擊的選手，「我是相反的人，有這機會會更積極去試試看，因為不試反而沒機會。」王威晨目前以52支安打暫居安打王，打擊率高達3成94，為全聯盟次高、全隊最火燙的球員。

(中時 )