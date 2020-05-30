日前美國明尼蘇達州發生一起警察殺人案，一名白人警察搜索非裔黑人佛洛伊德（GeorgeFloyd），並用膝蓋直接壓制對方頸部，導致佛洛伊德無法呼吸最後死亡，許多民眾上街抗議，要求政府正視這件歧視案件，不過情況似乎越來越失控。

（圖／達志／美聯社）

先是有鎮暴警察對在抗議現場採訪的記者、攝影機開槍；又發生在底特律希臘城市中心區，出現休旅車駕駛朝抗議群眾開槍，導致19歲少年中彈，經搶救後仍不幸身亡。

現在情況似乎越演越烈，根據《CNN》報導，在加州奧克蘭地區有2名駐紮在當地大樓的聯邦保護局探員遭到槍擊，其中1人已經不幸身亡，目前奧克蘭警局已經展開調查。

（圖／達志／美聯社）

奧克蘭警局表示，當地狀況十分混亂，至少有7,500人上街示威遊行，要替被警察所殺害的非裔黑人佛洛伊德（GeorgeFloyd）討回公道，不過現場卻出現非法行為，包含縱火、偷竊甚至襲警等。

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(中時電子報)