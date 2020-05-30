中信兄弟今日對上富邦悍將，敲出13支安打，不過得點圈有人時總是無法打回分數，得到的4分全靠詹子賢全壘打攻下，賽後先發洋投萊福力特地感謝詹子賢火力支援，不過詹子賢則平淡回應，「一切都是巧合。」

萊福力今日先發主投6局，被敲7支安打、失3分，其中挨了一發高國輝2分炮，不過在隊友支援下，兄弟以4比3斬斷悍將3連勝，萊福力今年2場先發都拿下勝投，他賽後表示，「優質先發等於是有更大機會可以幫球隊贏球，先發投手最大工作不是主宰比賽勝負，而是盡量讓比數壓低，希望之後也能保持。」

中信兄弟詹子賢單場雙響炮，包辦全隊4分打點。（季志翔攝）

萊福力賽後特地感謝詹子賢開轟支援，「要不是詹子賢，今天可能就要承擔敗投。」不過詹子賢聽聞後則巧妙回應，「巧合啦，一切都是巧合。」

詹子賢在林智勝受傷後扛下陣中第四棒，不過在四棒時安打難產，今日教練團將他安排在第六棒，反而繳出單場雙響炮。被問及後段棒次是否比較沒壓力時，詹子賢回應，「可能也是巧合啦，自己也沒有想說四棒壓力大，只是剛好遇到低潮期。」

(中時 )