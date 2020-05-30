中國國家安全部部長陳文清在周五（29日）主持召開部黨委會議，期間有提到「港版國安法」。國安部黨委表示，立法是「充分體現黨中央維護國家安全的堅強意志和堅定決心，充分體現黨中央對香港整體利益和香港同胞根本福祉的堅決維護和最大關切，釋放了國家安全底線不容觸碰的強烈訊號，對確保一國兩制事業行穩致遠具有重要現實意義和深遠歷史意義」。

國安部黨委並稱，國家安全屬於中央事權，中央對維護國家安全負有最大和最終責任。全國人大的決定，是最高國家權力機關的決定，有關維護國家安全的法律制度和執行機制建立後，懲治的是極少數嚴重危害國家安全的組織和個人，保護的是廣大香港市民的權利和自由。

另一方面，中央政法委書記郭聲琨同日亦主持召開中央政法委員會全體會議，在「港版國安法」的部分，郭聲琨強調要對此堅決貫徹落實，支持依法打擊嚴重危害國家安全的行為和活動，以及外國和境外勢力干預香港特別行政區事務的活動，「更好保障香港廣大市民的合法權益和自由，確保『一國兩制』行穩致遠」。

(中時 )