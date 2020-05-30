女神白家綺近日主持民視《醫學大聯盟》，分享醫學新知晉升專業主持人，這回上民視網路娛樂節目《娛樂超skr》挑戰主持人小路、阿甘，雙方各出三道題目考對方，答錯就要用「愛的小手」懲罰，不過小路、阿甘說「被女神打」跟「打女神」壓力一樣大，笑說怎麼有這膽真的打白家綺，也讓他們難得一見的「重重拿起輕輕落下」。

白家綺則透露，「難得來節目我才緊張，上次訪問，讓我一個女生在節目上啃超大鵝翅，這次不知道又要搞什麼鬼」，但也意外讓網友看到白家綺超配合超敬業的一面，引起不少討論話題。

節目中白家綺出了不少考題，把小路、阿甘考倒，還出手超快打得他們唉唉叫，還破解「吃鼻屎增強免疫力」的迷思，此外還有男生肚子越大「弟弟」尺寸越小的考題，她還搞笑說應該是「視覺效果」吧？還說自己懷孕的時候也一樣看不到腳趾，還是老公吳東諺幫她剪腳趾甲，搞笑舉例兒子出生眼睛超大，但現在吃飽、睡飽，臉圓成瞇瞇眼。

被問到兒子小斗宅像誰？白家綺說：「像我啊？不然像誰？只是變胖但尺寸都一樣不會變的」，一語雙關巧妙解釋，也讓人佩服白家綺的機智靈巧，用自己的方式解釋醫學新知，簡單易懂又幽默，帶動醫學節目新風潮。

小路和阿甘不敢打白家綺。（民視提供）

(中時 )