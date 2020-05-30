小孩突然從路邊竄出(影片源自Youtube/爆料公社)

這起意外如果撞到要算誰的？一名高雄男駕駛，日前深夜行駛在苓雅區的街道上，行經路口時突然一名小朋友衝出來，嚇壞的駕駛緊急剎車，長按喇叭示警，接著不帶髒字的霸氣開嗆，網友看到影片，大讚駕駛「罵得好」。

網友在臉書社團「爆料公社」上傳一段影片，只見駕駛行經英祥街、英義街的路口時，一名小朋友突然從旁邊衝出來，直奔大馬路上，幸好駕駛反應快速，很快的踩剎車，氣壞的駕駛長按喇叭，小朋友也被嚇倒跑回家長身邊。

駕駛將車開到這名粗心家長旁邊，忍不住用台語飆罵「不會太扯嗎！小子都不用牽？不用牽是不是啦！這樣不會太扯嗎？蛤？共威啊！小孩這樣衝出來，不會太扯嗎？撞到算你的還我的」！

影片曝光後，網友留言支持駕駛「開罵」，認為這種粗心家長，必須要「好好教育」一番，不然哪天真的出意外，後悔也來不及，「罵的好啊！家長好像也不緊張」、「這種家長看了好生氣」、「拜託不要在馬路上玩，真的出事才怪別人」、「不顧小朋友安全，罵他是應該的」。

(中時電子報)