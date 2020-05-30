美國總統川普宣布將全面終止（terminate）與世界衛生組織（WHO）的關係。對此，國民黨主席江啟臣在臉書深感擔心與遺憾，「WHO運作有問題，應該是留下來力圖改革，而非輕言退出」。

江啟臣說，中華民國在參與籌備聯合國之初，就倡議召開「國際衛生會議」；1946年國際衛生會議首度召開，會中通過世界衛生組織憲章，後來才有WHO。他衷心希望，美方能更積極參與，讓 WHO 成為真正能捍衛世界公共衛生的機構，而不是轉身就走，留下一個失序世界。

對於美國總統川普同時宣布取消對香港的特殊優惠地位，江啟臣認為，這固是對北京粗暴立法的強勢表態，他更擔憂這種對峙衝撞上的「超前部署」，也可能同時重創香港民眾權益。

江啟臣說，正如蔡總統表示可能取消港澳特殊條例時，此刻也要呼籲華府，「不管對中共當局採取任何行動，請儘可能想好配套，減少對香港民眾的傷害」。

(中時 )