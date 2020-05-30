男網友PO照詢問可否檢舉腳踏車阿伯逆向，網友焦點全都在兩名長腿熱褲正妹身上 (圖／爆廢公社)

全台單行道數量多，台北市更是有許多道路都設計為單行道，常讓不熟的民眾搞混，因而吃下罰單。一名男網友PO出照片，指出有一名阿伯騎腳踏車逆向，詢問「有辦法檢舉嗎」，但照片一出網友全部歪樓，原因就在於阿伯前方有兩名穿著火辣、逆天長腿的正妹。

男網友在臉書《爆廢公社》PO出照片，指出一名身穿深藍色上衣的阿伯騎著腳踏車在單行道逆向，詢問網友有沒有辦法檢舉，但照片曝光後，拍攝者正前方有兩名黑色長髮，穿著著熱褲加上露背裝的正妹，其兩雙逆天長腿更是讓人目不轉睛。

不少網友歪樓：「太火辣了 阿斯」、「這身材我可以」、「好想看正面」、「那個腿太犯規了」、「阿伯根本不是重點吧XD」、「醉翁之意不在酒...」、「還不快點抱緊...不對，是報警處理」，但也有網友認真回答，表示腳踏車定義上屬於行人，所以沒有逆向問題。

(中時電子報)