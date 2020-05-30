天氣逐漸回穩，《天氣風險》總經理彭啟明博士表示，台灣目前已進入典型的夏季天氣型態，目前偏西南風穩定吹拂，雖然沿海有對流發展，但影響不大，未來7-10天全台天氣都呈現高溫炎熱。不過要小心下周過後還會更熱，北部高溫恐飆升至36-37度，民眾得好好把握目前天氣狀態。

彭啟明表示，台灣目前偏西南風區於穩定，未來西南風只會越來明顯。值得稍微注意的是盤據在台灣北方的滯留鋒面雲系，彭啟明說，梅雨鋒面通常都由南往北抬升，所以它（鋒面）會不會下來？要再看怎麼發展。

彭啟明表示，台灣以正式進入典型的夏季天氣型態，未來7-10天天氣都相當穩定。溫度方面，近期北部白天高溫會來到33-34溫度，屬於「稍熱」而已，下周開始只會「越來越熱」，不排除出現36-37度高；南部溫度則是31度左右，緩慢增加。

彭啟明提醒，明（31）太陽依舊很曬，午後對流旺盛；夏季山區午後熱對流不固定，需要觀察當天風向與環境作用，不過下周水氣減少，熱對流發展也會較小。目前來說，未來一周天氣穩定，至於有沒有鋒面會再來？一切都還有變數。

(中時電子報)