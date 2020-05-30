「稻谷200斤」看見台灣的今非昔比。高姓地主擁有嘉義縣一筆500多坪土地，但陳姓、張姓兩家人長期住用，並定期各交「稻谷200斤」的價金給高家，物換星移，農地變建地，高男欲討回土地，陳、張認為是租用的，法官判決稻谷200斤是地價稅補貼金

，不是租金，陳、張要拆屋還地。全案可上訴。

陳家說，阿公時代就住在這裡，兩家是地主與佃戶關係，雙方是好朋友，地主留下土角厝給阿公住，土角厝損壞了，阿公重蓋成現在的木造磚房，且按「稻谷4315斤、厝地200斤、每年2期」的計算方法，按期付租金到高家指定的帳戶。

張家說，從祖父輩即住在這塊地上，至今65年多，都按期繳納三七五租約的錢及厝地租金，「厝地」是指房屋基地，所以「厝地200斤」就是使用土地的租金。

高男說，53年前繼承這塊土地，因久居台北，未管理這塊地，11年前欲贈地給兒子，中埔鄉公所查勘發現此地是特定農業區甲種建築用地，可能被課徵地價稅，因而寫了「厝地200斤」的字條，意即陳、張家交付稻穀200斤的價金是補貼稅金，而非租金。

法官審理，中埔鄉公所查核這塊地上的現有建築物，不符合農業使用，而土地已編為甲種建築用地，不符合農業發展條例規定的農業用地，「厝地200斤」可認定是補貼地價稅，而非租金。

高家祖先提供土角厝給陳家先人住，是地主照顧佃農的情感因素，並不是放棄地主的權利，陳、張兩家人占用的土地不只是房子用地，還有庭院、空地，面積不小，而每年厝地200斤的稻穀只有區區數千元，若作為租金，顯然不相當。

(中時 )