港版國安法再次引發中美關係緊張，美國總統川普29日在記者會雖表示擬取消香港優惠待遇，不過並未提到關稅或制裁大陸的措施，讓市場鬆了一口氣，激勵半導體類股大漲，帶動費城半導體指數29日收盤勁升2.65％。

iShares費城交易所半導體ETF在川普的記者會後躥升至盤中新高，終場大漲2.56％。

半導體類股以邁威爾科技（Marvell）和輝達（Nvidia）漲勢最為凌厲，29日收盤分別躥揚8.8％和4.6％，美光（Micron）收高3.1％，科林（Lam Research）揚升2.6％。

大陸通過港版國安法草案，川普29日就該議題在白宮召開記者會，川普雖對大陸維持強硬立場，但並未暗示將退出在年初達成的中美第一階段貿易協議，暫時消除市場憂慮。

半導體業者的生產據點多在大陸，中美貿易紛爭將讓晶片業者遭受重創。川普在記者會的言論激勵美股開低走高，並由科技類股領漲，科技股雲集的那斯達克綜合指數29日大漲1.29％，報9,489.87點。

標普500指數29日上漲0.48％，收在3,044.31點，不過道瓊工業指數受到金融類股拖累，終場小跌0.07％，報29,383.11點。

道指和標指周線漲幅皆超過3％，5月月線升幅分別達4.5％和4.2％。那指周線收紅1.8％，月線大漲6.7％。美股三大指數月線連二紅。

Independent Advisor Alliance投資長薩卡雷里（Chris Zaccarelli）表示，川普在記者會一開始態度非常強硬，市場擔心他可能宣布一些可能衝擊美國經濟的重大消息，隨著談話進行，外界逐漸明瞭，美國的行動沒有市場原先想像的那麼激烈。

中美關係再次緊張，市場擔心全球兩大經濟體對峙可能危及美股近期的強勁漲勢。

(工商 )