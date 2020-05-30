繼美國航空（American Airlines）之後，聯合航空（United Airlines）宣布將裁撤13名高階主管，凸顯新冠肺炎疫情嚴重打擊全球航空公司業務。

新冠肺炎重創全球旅遊需求，聯合航空計劃裁減67名高階主管中的13人。航空業接受250億美元聯邦紓困貸款的條件之一是，9月30日前不得裁員或減薪，故聯航的高階主管裁撤計畫於10月1日生效。

如同美國航空與達美航空（Delta Air Lines）等同業，聯航也向員工提出自願離職和其他方案，盼能降低人事成本。聯航本次裁員包括飛航業務和區域中心的高階主管。該公司婉拒透露裁員可節省的成本。

疫情讓航空旅遊求暴跌至數十年低點。隨著疫情過了高峰期，和夏季旅遊季節來臨，旅客人數雖有回升，但市場需求依舊低迷。根據聯邦數據顯示，美國5月底通過機場安檢門的人數較一年前同期暴跌87％。

聯航在聲明稿中指出，雖然公司7月航班規畫顯露出業務回升跡象，但市場需求仍遠遠不及2019年底時的狀況，且業務低迷對公司的衝擊依然嚴峻。

新冠肺炎導致航空公司數百架飛機閒置，數千個航班停飛，業者被迫削減資本支出，因應收入萎縮。

航空公司近期出爐的業績出現多年來首次虧損，業者也警告財務困境還未觸底。聯航4月公布的季報顯示，從貸款、飛機融資交易和售股獲得40億美元資金後，公司擁有96億美元流動性。

甫於日前上任的聯航執行長柯比（Scott Kirby）在線上投資人會議中表示，航空業破產潮可能不遠了，這個情形在所難免，此舉將進一步打擊股東、債權人和員工。

新冠肺炎疫情激起美國航空業裁員潮，美國航空5月稍晚宣布裁減三成的管理階層和行政部門人力，人數合計超過5,000人。

(工商 )