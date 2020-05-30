南韓元祖女偶像李孝利、韓流天王Rain（鄭智薰）和國民MC劉在錫因節目組成限定組合，3人會聚在一起籌備之後的演出，他們互動後擦出的各種火花也受到討論；近期Rain講到理想中婚姻生活，讓李孝利意外脫口一連串大尺度發言，讓兩位大男人當場難以招架。

MBC綜藝節目《玩什麽好呢？》近期找來李孝利和Rain，跟主持人劉在錫組成限定組合，最新練習片段看到他們3人坐在一起暢聊，其中Rain說自己理想中的婚姻生活，就是像李孝利和李尚順那樣相處；但李孝利馬上回應，「夫妻生活？你真瞭解我的夫妻生活嗎？我過得很苦，完全是沙漠」，然後還反問Rain，「那你呢？很濕潤嗎？」。

李孝利大尺度辛辣的發問，讓Rain和劉在錫兩個大男人不知所措，只能大笑帶過。而影片曝光後，許多網友也超吃驚，「李孝利超幽默耶」、「天啊這內容能播嗎？」、「百無禁忌的李孝利啊」、「根本是老司機」。

(中時電子報)