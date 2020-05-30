行政院長蘇貞昌視察高雄榮民總醫院屏東分院工程進度時，大罵院長林曜祥連幾個停車位都搞不清楚。淡江大學蘭陽校園全球發展學院院長包正豪酸說：我根本不知道校園有幾個車位，這下糗了！

當時高雄榮總院長林曜祥簡報後，蘇貞昌詢問，「地下只有兩層停車位，地下有幾個停車位？你不用看簡報，我在考你。」院長林曜祥回答「大概500多個」，蘇反問「怎麼會大概，這個都計畫好的，幾個？」林回答「報告院長，不清楚。」蘇貞昌反問，「這麼多員工、病人，陪病的探病，678個停車位，怎麼算充足？」蘇貞昌表示，病人和家屬已經很辛苦，不要讓他們在醫院外面繞來繞去找不到車位。

包正豪在臉書貼文表示，這下糗了，照蘇「院長」的標準，同樣是院長，我這個包「院長」肯定不及格，因為我根本不知道櫻桃鴨校園有幾個車位。讓他更好奇的是，蘇院長知道行政院院本部有幾個車位嗎？「我算好心，沒有問連同附屬單位的車位數。」

網友回應說：「官啊，官啊...」、「酷吏本色。蘇最好背起來，行政院轄下全台各機關各自有多少車位？」、「奇怪了，蘇院長不是該鼓勵多多使用大眾運輸工具才對嗎？」

(中時電子報)