吳朋奉去年與鄭凱、柯鑑育演父子，戲外也是兩人表演老師。（《東經北緯》劇組提供）

吳朋奉去年與鄭凱演父子，經常親自傳授如何表演。（《東經北緯》劇組提供）

吳朋奉去年與鄭凱演父子。（《東經北緯》劇組提供）

吳朋奉去年與鄭凱演父子，在澎湖一起相處一段時間。（《東經北緯》劇組提供）

吳朋奉去年前往澎湖等地拍攝《東經北緯》。（《東經北緯》劇組提供）

「三金影帝」吳朋奉去年曾參與電影《東經北緯》演出，劇組在他猝逝後提前發佈幕後花絮影片向影帝致意！吳朋奉在影片中介紹自己飾演的是自稱海盜顏思齊後代的顏賢軍，帶著兩個孩子東經、北緯在海裡尋寶，想證實那段歷史確實存在過。飾演他兒子「北緯」的鄭凱日前受訪時，談起這位去年夏天曾當了他28天「阿爸」的影帝，仍忍不住難過哽咽，遺憾此生無緣再演父子了。

28歲的鄭凱入行3年多，但比吳朋奉更早簽進同一家經紀公司，他從在公司尾牙上第一次見到吳朋奉就印象超深刻，他說當時的自己還很菜，「大家聊天聊起戲，講到怎麼演一個強姦犯，結果朋奉哥邊講邊使一個眼神，竟然就一秒變強姦犯了！他只是定住眼神、一直看著你，就會讓你心裡很害怕，好像他有很多恐怖的想法！」後來真正合作《東經北緯》，從前期讀本開始，到後來拍攝時的排戲、正式演戲，他更是一路在吳朋奉的引導幫助下才順利完成角色。

鄭凱坦言，剛開始和吳朋奉合作時他很害怕，不知道怎麼面對這種影帝層級的表演，「因為我們的程度一個在天、一個在地！」吳朋奉除了自己戲份吃重，那段期間更給劇組很多建議，也常引導他和另一個年輕演員柯鑑育表演，「朋奉哥就是整部片幕前幕後的靈魂人物！他幾乎每天都會引導式問我和東經『你剛剛在想什麼？』，要我們完全融入劇本裡的表演，相信我們就是這個人，是在這個狀態下長大的小孩。他自己更非常融入在角色裡，拍戲期間從來沒叫過我本名，都叫我北緯」。

後來鄭凱也用影帝傳授的觀念去演戲，學會從心靈去面對角色、台詞，在什麼樣的情境應該傳達什麼樣的想法、表情、情緒給觀眾，也把影帝交給他的表演心法用在後來的偶像劇《跟鯊魚接吻》上。

鄭凱回憶，當時因為在澎湖拍攝，有時很早收工，大家就會約在房間小酌，聊天話題永遠脫離不了戲，「朋奉哥真的是一個很愛戲的人！」不過一個這麼愛戲的人，在拍完自己的戲份後，卻沒有參與隔天劇組的殺青，「因為他非常愛他的狗『碰碰』，不能離家超過三天！他還因為這隻狗，差點不想接這部戲，因為劇組要來來回回去太多地方了。想到這些事，就覺得他實在很可愛。」

「看到新聞的第一時間是不相信！直到鍾瑶傳訊給我，才意識到這是真的」，26日當天他數度崩潰爆哭，因為在四、五個場合都碰到熟悉的人，大家都在講同一件事，每一次他都情緒大爆發，哭了一回又一回，當晚工作結束，他和鍾瑶等人去了《東經北緯》導演袁緒虎的工作室，想起去年夏天的相處點滴，大家還一起舉杯敬永遠的影帝。

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(中時 )