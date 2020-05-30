劉雨昕獲得總冠軍，坦言內心有點激動，不知道該說些什麼好。(取自愛奇藝直播)

陸柯燃(左)擊敗金子涵成為第9位出道練習生。(取自微博)

大陸人氣選秀節目《青春有你2》今(30號)晚間舉行總決賽，即將選出9位練習生組團出道，未料直播還在進行中，卻驚傳名單外洩，已有品牌官方微博宣布「祝賀劉雨昕在終舞台 成團之夜取得第一名好成績」，引發內定爭議。

《青春有你2》總決賽還在直播中，最終C位花落誰家引爆關注，未料冠軍還沒揭曉，卻有官方微博恭賀劉雨昕取得第一名好成績，惹爭議，令陸網友紛紛留言 「早就定好了，那要我們投幹嘛？愛奇藝老總去坐牢吧」、「牛逼！提前知道名單or準備了文案發早了」、「怪不得虞書欣空降熱搜被狙呢」。

《青春有你2》最終決賽排名出爐，名次依序為劉雨昕、虞書欣、許佳琪、喻言、謝可寅、安崎、趙小棠、孔雪兒、陸柯燃，而這9名練習生也確定以限定組合「The Nine」出道。

同時第9名出道練習生不是金子涵，而是陸柯燃，也成為網友熱烈討論的焦點之一，「對陸柯燃無感，換誰都能接受，不太懂」、「第九名真的打擾了、選個美女金不好？」、「這好歹是個女團啊，選兩個中性風？？」

(中時電子報)