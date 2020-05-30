一位網友在PTT上表示，幾個日本朋友對台灣超商的看法後，竟面露厭惡說「很臭」。（摘自PTT）

台灣在亞洲僅是一個小島國，便利商店密集度卻排名全世界前段班，僅次於南韓。便利的生活機能讓許多外籍遊客嘖嘖稱奇，不過有民眾指出，日本朋友來到台灣光顧便利商店後眉頭一皺，嫌說「有臭味」！台灣的超商真的很臭？網揭真相：是八角啦！

一位網友在PTT上表示，台灣超商是少數能說嘴的台灣之光，不過他表示，問幾個日本朋友對台灣超商的看法後，竟面露厭惡說「很臭」，想問廣大網友，台灣超商真的很臭嗎？

貼文一出，網友表示，應該是台灣超商混雜微波爐、地瓜、茶葉蛋、熱狗等食物的味道，綜合起來很難接受，「茶葉蛋加關東煮所有東西混在一起的惡臭」。

有人更精闢點出，其實日本人是討厭茶葉蛋的「八角味」。網友表示，「因為他們不習慣聞茶葉蛋滷鍋的味道」、「他們好像很怕聞到，八角、香菜那纇，很多香料他們也無法」、「茶葉蛋啊，日本人無法接受八角味」、「日本人不能接受八角味道真的很濃，只是你習慣了」。

為什麼討厭八角？網友指出，大概就跟一般台灣人 無法接受納豆味一樣吧，只是台灣人習慣了。不過也有人說「美國超商更臭吧」、「日本的明明就臭多了，又賣炸物串燒的」。

(中時電子報)