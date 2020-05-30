富邦悍將30日在新莊主場迎戰中信兄弟，全場球迷一起在現場享受棒球賽事，這也是自5月15日起開放兩千名球迷入場後，首次滿場（1,900人）。

在賽前開幕也有重量級嘉賓飛抵新莊球場上空，台灣大哥大打造的「AR飛船秀」首次亮相，運用擴增實境的技術結合象徵夢想的飛船意象，虛實交映在球場大螢幕播放，不僅驚艷現場球迷，也帶給MOMOTV、myVideo的觀眾耳目一新的觀賽體驗。

台灣大獲得經濟部工業局「普及智慧城鄉生活應用計畫」支持，結合集團資源全力開展智慧應用，今年率先推出AR飛船秀，以饗全球被疫情悶壞、想看職棒的球迷們，除了30日於開賽登場，31日中場飛船也會再次划行球場夜空，承載悍將熱情與活力，迎向台灣智慧球場的未來。

繼今年賽事MOMOTV、凱擘大寬頻領先市場，共同推出首創多視角轉播服務後，台灣大哥大更於30日首次於新莊球場帶來「AR飛船秀」，帶給球迷及轉播平台更多元的視覺享受。

(工商 )