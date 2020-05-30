為了引起注意這代價可不小，大陸一位知名網路直播主，向警方報案說，有人用菸頭燙了他的麥拉倫跑車，警方逮到這名肇事男子後，發現他是直播主的粉絲，這樣做只是為了吸引自己非常喜歡的直播主注意。

上個月這名許姓男粉絲，從江蘇坐車到上海找工作，突然想起自己有在關注的直播主，前一天也在上海直播，並透露住進一家大酒店，沒多久許男就在粉絲群裡發布個人定位，顯示他正在直播主入住的酒店裡。

許男用腳踩車牌還拍照分享(圖片取自/sina)

許男認為如果其他粉絲，知道自己去找直播主，一定會相當興奮，到達酒店後，許男根據前一天的直播內容，在停車場找到直播主藍白相間的麥拉倫跑車，「我想起主播曾發過一張腳踩車牌的照片，當時有很多粉絲留言說厲害」，因此許男模仿行為，也將腳踩在跑車車牌上。

果然有粉絲稱讚「很牛」，從未 得到關注許男受到鼓舞，決定做更過分的事，他點一支菸，接著將菸頭熄在跑車保險桿，並錄影片分享到粉絲群，從粉絲群得知愛車被燙的直播主馬上報警，根據外媒報導，這台麥拉倫跑車市價約1千多萬人民幣，而許男的行為造成的損害約3925人民幣（約台幣1萬6千元）。

(中時電子報)