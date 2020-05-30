中國大陸通過港版國安法，美國昨天宣布取消對香港的特殊優惠地位，蔡英文總統則在臉書說，香港情勢一旦有變，可停止適用港澳條例。曾在香港工作與商務往來逾20年的國民黨中央委員連勝文，在臉書批評蔡英文「拚台獨為真、挺港獨為假」，綠營政客對香港的愛與支持只到今年1月11日下午4點為止。他認為敦促大陸當局實現香港基本法中，關於雙普選的宣示才是真正幫助香港。

連勝文說，針對中國大陸通過港版國安法一事，不論是美國打算採取川普所言「強而有力」的回應（strong ＆ meaningful action），或是蔡英文於臉書第一時間宣告可能停止適用港澳條例，即把香港視為大陸，把香港人當作大陸人，這都讓我很懷疑，這到底是在懲罰大陸，還是懲罰香港？是在修理大陸官員，還是修理香港百姓？

連勝文表示，若美國要以取消香港特殊待遇的做法，來懲罰大陸，先不要說美國每年從香港賺取大量的貿易順差，在香港，有多少跨國五百大企業及華爾街投行的亞洲總部？還有超過上千家的基金公司，無數的大中小型的貿易商，擁有不知道多少資產，養了無數高薪的洋行大班（Taipan），去中環走一走，就可看出這個事實！除非美國決定要打七傷拳，我真的不知道美國要如何做，才不會傷到自己，以及幫這些美資企業打工的港人，甚至台灣人？

「而香港對台灣的重要性，恐怕也是蔡英文政府完全低估的！」，連勝文指出，香港是台灣海外最重要的金融及轉口貿易的據點，同時台灣本地有多少港資企業，是跨國企業位於香港亞洲總部旗下的子公司？特別是金融業、精品業、娛樂業，貿易商，若是把他們全部認定為陸資，恐怕台灣自己都天下大亂！

連勝文舉例說明，把一天有十幾二十班的國泰航空變成陸資，那台港航權需不需要重新談？把在香港上市且列為雙總部之一的匯豐銀行，列為陸資銀行，這在台灣難道沒有管理上的困難？或者陳奕迅、鄧紫棋都要變成大陸歌手？

連勝文說，台灣每年有大量高消費的香港觀光客前來，而台灣本身也是香港前三大的觀光及商務客來源，兩地會展活動頻繁、交流緊密，一但把港人認定為大陸人，把港資認定為陸資，這是幫台灣自己製造麻煩！所以蔡英文臉書所言，引起許多爭議，後面雖然不斷自圓其說，但她第一時間所反應出來的真實想法，就是「拚台獨為真、挺港獨為假」，也說明了綠營政客對港人的愛與支持，只有到今年總統選舉1月11號下午四點為止。

連勝文透露，我個人在香港工作與商務往來超過二十年，在很長的時間內，香港就是我的另一個家，因此我在香港各行各業、各種背景的朋友真的很多！而過去一年中，透過與不同立場的朋友對話，讓我更加相信，在面對不同的意見時，是要採取一言堂，還是尊重與溝通，會產生完全不同的結果；多些包容，或許就不會把本來較徧激的意見，放大成焦點，反而吸引更多人的注意與討論，造成更多衝突！

連勝文強調，國際社會如果真的要幫助香港，維持香港的自由穩定與繁榮，他認為應該是要敦促大陸當局實現香港基本法中有關雙普選的宣示，這畢竟是列入香港基本大法中的方向，是多數港人所期待的發展，也是解決許多社會矛盾的關鍵！雖然香港因過去百年歷史的因素，在選舉制度設計上，會有比較複雜的挑戰，但我相信以港人素質之高，絕對可以順利的推動相關的制度，這也將是徹底解決香港動盪不安的根本性做法！

(中時 )