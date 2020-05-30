浙江省餘姚市今(30)日發布井頭山遺址考古發掘成果，井頭山遺址是浙江境內首次發現的一處史前貝塚遺址，也是中國沿海地區年代最早、埋藏最深的一處史前貝塚遺址。該遺址的發現將寧波地區的人類活動史和文明發展史前推到了距今8000年前。

經北京大學考古文博學院碳十四實驗室等多家實驗室測定，井頭山遺址的年代在距今7800～8300年之間，遺址年代早於河姆渡文化1000年。這是寧紹平原史前考古年代學上的一個重大突破，也將寧波地區人文起源的歷史在河姆渡文化基礎上再往前推進了1000多年。

2019年9月至今，經大陸國家文物局批准立項、浙江省文物局統籌組織，由浙江省文物考古研究所聯合寧波市文物考古研究所、餘姚河姆渡遺址博物館等對該遺址進行了考古發掘，出土大量精美的陶器、石器、木器、骨器、貝器等人工遺物和早期稻作遺存，以及極為豐富的水生、陸生動植物遺存，考古工作取得了突破性收穫。

(中時電子報)