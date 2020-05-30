美國預計於6月下旬在華府召開七國集團（G7）峰會，日本首相安倍晉三準備接受美國總統川普的邀請，前往與會。不過，日本政府要求，所有從美國回國的日本公民皆須在住家或飯店內隔離2周。究竟安倍自美返國後，要依規定隔離還是特例免除，讓官員傷透腦筋。

據日本《共同社》報導，先前安倍政府已因新冠疫情應對態度等問題，受到強烈批評，有意見認為，「如果對首相特別優待，將進一步遭到撻伐」，因此安倍勢必應該隔離。一旦安倍被隔離，可能會改至其官邸旁的公家設施內辦公。

另一方面，也有人認為，安倍回國後無需隔離。官邸消息人士指出，如果首相被隔離2周，將妨礙他的工作，還稱將要求美國在峰會會場等進行徹底消毒。部分政府官員也表示，安倍可在出入境時接受病毒檢測。

新冠疫情下，美國執意召開峰會，顯示川普為今年11月將登場的大選，亟欲擺脫疫情影響，讓一切回復正常軌道。日本政府內也有人希望，各國應對對群聚會議方式，表示擔憂。政府消息人士透露，G7最後也可能變成視訊會議，希望川普改變想法。

(中時 )