虎山實小每年5月辦理學生才藝發表會，全校一到六年級所有孩子都是舞台的最佳男女主角。(虎山實小提供／曹婷婷台南傳真）

虎山實小每年5月辦理學生才藝發表會，全校一到六年級所有孩子都是舞台的最佳男女主角。(虎山實小提供／曹婷婷台南傳真）

台南市仁德區虎山實小草地操場上、多功能教室中，輕巧活潑打擊樂、沉穩磅礡擊鼓聲以及孩子們自信俏皮的舞步互相交織，這是虎山實小一年一度才藝成果展，儘管因為疫情緣故，取消公開發表會，但改成上課日辦理發表會並全程錄影上網分享，家長依然不受空間限制，欣賞孩子們完美演出。

每一個孩子都不一樣，每一個孩子也都有不同學習需求，但過去台灣學校在僵化體制下，每一所學校都一樣，早己不能呼應孩子們的學習需求。虎山實小每年５月辦理學生才藝發表會，全校一到六年級所有孩子都是舞台最佳男女主角。

發表會表演內容，包含舞蹈、樂隊以及鼓術的演出，這些節目並非為了演出而另外花時間排練，全部來自排入課表內的學習課程，例如樂隊課程安排在星期四下午，實施三到六年級孩子的混齡上課，分組上課之後再安排時間進行團練，所以在發表會中出現了打擊組、口風琴組、手風琴組等不同組別演出。

儘管有的孩子對樂器學習不感興趣，學校也特地設置多元樂理組，在這樣的課程安排之下，具體實踐照顧好每一個孩子，讓每一個孩子皆受益的教育理念，而不是精英教育或者社團活動等少數孩子受益的學校教育。

虎山實小自2016年獲教育部通過，正式改名虎山實驗小學，實踐「生態小學、孩子的探索樂園」的理想校園，校長林勇成表示，每個孩子都不一樣，教育應該提供給孩子不一樣的選擇與機會。

虎山實小教師團隊秉持「易教樂學」課程發展理念，發展以聯合國ECO SCHOOL生態學校友善環境為核心精神的生態學校課程，讓不同天賦的孩子都能找到自己的位置，樂在學習。五年級的謝向傑同學說，每次遇到別人問他就讀哪個學校，他都會驕傲地介紹自己來自台南的虎山實小，是一所很棒的學校。

實驗教育鬆綁的核心精神，為實驗教育學校帶來更多可能性，這場才藝發表會不僅僅是一場演出，更是親師生通力合作、落實實驗教育精神的最佳成果證明。

(中時 )