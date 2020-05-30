木蘭聯賽第7輪台中藍鯨vs.桃園國際比賽精華。（嵌入自木蘭聯賽臉書粉專）

木蘭女足聯賽今天開放觀眾入場，台中藍鯨也在太原足球場啟動售票機制，最後賣出185張門票，加上保留的115席，現場300人重現有加油聲浪的足球賽事。終場藍鯨也在球迷加持下，以3比1擊退桃園國際，3連勝追近前2名。

由於連國際賽都因疫情停擺，讓此役成為台足今年首場售票賽事，中華足協祕書長方靖仁、副祕書長焦佳弘都到場督陣，方靖仁說：「現場感覺很不錯，只是因為實名制，進場還是比較花費時間。」

台中市運動局長李昱叡則稱讚現場的防疫工作，都有依照之前會勘擬定的措施來落實，「我自己親自走過每一關，市民球迷也配合，因為是防疫，所以現場都依據指示辦理。球賽也很精彩，兩邊攻勢都很積極。」

台中藍鯨前鋒李綉琴開賽不到4分鐘就先馳得點，此役貢獻2射1傳，助主隊取勝桃園國際。（中華足協提供）

藍鯨上周締造開賽17秒進球的賽史新猷，今天依然先下手為強，開賽不到4分鐘，前鋒李綉琴在快攻中過人突入右側禁區勁射破網，替主隊首開紀錄。

第34分鐘國際前鋒丁旗在禁區內被藍鯨劉千芸犯規踢倒，楊雅涵操刀12碼球中的，替國際扳平比數。眼看上半場就要以平手作收，賴麗琴卻在補時階段突入左側禁區回敲，助攻李綉琴梅開二度，讓藍鯨討回領先。第65分鐘換李綉琴妙傳，助攻包欣玄在右側禁區小角度勁射破門，替藍鯨鎖定勝局。

藍鯨獲勝後戰績5勝2敗，並靠稍早花蓮被高雄陽信銀行0比0逼和，與第2名的差距縮小為2分，與新龍頭台北熊讚則維持4分距離。

(中時 )